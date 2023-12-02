Немецкие беженцы превратились в гладиаторов современности - ВИДЕО
В либеральной Германии ситуация с беженцами катится под откос.
Как передает Day.Az, система по приему беженцев страны, которая долгое время позиционировала себя как образец терпимости и толерантности по отношению к этой группе людей, дает серьезный сбой.
В сети распространились кадры масштабной драки между беженцами, которые ожидали своей очереди в общественной столовой. Отмечается, что драка началась из-за еды.
На видео кадрах видно, как около сотни дерущихся пытаются успокоить пара сотрудников столовой в желтых жилетах.
Информация о пострадавших в ходе драки не предоставлена.
Предалагем читателям ознакомиться с видеокадрами инцидента:
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре