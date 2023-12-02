Немецкие беженцы превратились в гладиаторов современности

В либеральной Германии ситуация с беженцами катится под откос.

Как передает Day.Az, система по приему беженцев страны, которая долгое время позиционировала себя как образец терпимости и толерантности по отношению к этой группе людей, дает серьезный сбой.

В сети распространились кадры масштабной драки между беженцами, которые ожидали своей очереди в общественной столовой. Отмечается, что драка началась из-за еды.

На видео кадрах видно, как около сотни дерущихся пытаются успокоить пара сотрудников столовой в желтых жилетах.

Информация о пострадавших в ходе драки не предоставлена.

Предалагем читателям ознакомиться с видеокадрами инцидента:

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