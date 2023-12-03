В Германии Евросоюз призвали вооружиться собственным ядерным арсеналом

Европейский союз (ЕС) должен вооружиться собственным ядерным арсеналом. К наращиванию ядерных вооружений призвал бывший министр иностранных дел Германии и политик партии "Зеленые" Йошка Фишер в интервью Zeit, которое цитирует издание Bild на русском языке, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, Евросоюзу нужны собственные средства ядерного сдерживания, потому что мир изменился. "Арсеналы западноевропейских ядерных держав - Франции и Великобритании - недостаточны в ответ на изменившуюся ситуацию", - констатировал экс-глава МИД ФРГ.

Как отмечает издание, с момента своего основания германская партия "Зеленые" выступала за сопротивление ядерному вооружению.

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