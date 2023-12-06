В Украине обвиняют французскую компанию в продаже оружия с наценкой

Старейший французский производитель стрелковых вооружений Verney-Carron продаст Украине оружие по ценам на 20-30% выше, чем на рынке Франции.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, об этом эксперты сообщили изданию Kyiv Post.

"Verney-Carron движется к сверхприбыли, устанавливая для "Укрспецэкспорта" цены на 20-30% больше цен... за то же оружие, которое продается на французском гражданском рынке", - говорится в публикации.

Журналисты уточнили, что при расчетах не учитывались скидки, которые могут быть предоставлены Украине.

В публикации также отмечается, что в 2022 году Verney-Carron считалась убыточной, кроме этого, компания не имела опыта современного крупномасштабного производства стрелкового оружия.

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