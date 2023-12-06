Стало известно о разногласиях между США и Израилем по будущему Газы

В США считают, что сектором Газа после окончания палестино-израильского конфликта должна управлять Палестинская национальная администрация (ПНА), однако премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выступил против такой инициативы. Об этом сообщает американская газета Politico, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации издания, госсекретарь Энтони Блинкен и другие представители администрации публично заявили, что ПНА должна в будущем управлять Газой, при этом не уточнив деталей соответствующих планов.

"Они (американские чиновники. - прим. ред.) уже столкнулись с сопротивлением со стороны премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который фактически исключил будущую роль Палестинской автономии в секторе Газа <...> Тем не менее американские стратеги, разрабатывающие эти планы, продолжают возвращаться к Палестинской автономии... По их словам, это самый реальный вариант", - пишет газета.

Как отмечает издание, в Вашингтоне на данный момент формируют "широкую концепцию", которая заключается в многоэтапной реконструкции Газы. Для стабилизации региона потребуются международные силы, после чего к власти в анклаве придет ПНА, пишет Politico.

До этого сообщалось, что израильские власти рассматривают возможность затопления подземных туннелей сектора Газа морской водой с помощью системы насосов, так как там могут скрываться боевики ХАМАС.

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