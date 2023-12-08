Эрдоган призвал США к солидарности в вопросах F-16 и членства Швеции в НАТО

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что надеется на солидарность США по вопросу продажи Турции многофункциональных истребителей F-16 в ответ на ратификацию турецким парламентом протокола о вступлении Швеции в НАТО. Его слова приводит Anadolu, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"США должны сделать все необходимое в отношении продажи F-16, чтобы завершить процесс вступления Швеции в НАТО", - сказал турецкий лидер.

Он подчеркнул, что не может подписать ратификационный протокол о принятии нового государства в Североатлантический альянс, пока Соединенные Штаты не продадут Турции F-16.

"Если мы два союзника по НАТО, то вы должны внести свой вклад, одновременно наш парламент примет необходимое решение", - подытожил политик.

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