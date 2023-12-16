Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ответит на звонок Владимира Путина, если у президента России будут "серьезные предложения" по установлению мира в Украине. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита лидеров Евросоюза в Брюсселе. "Я не менял свой номер [телефона]", - сказал Макрон. Так он прокомментировал слова президента России на прямой линии о том, что Макрон перестал с ним общаться.

Сказать, что это было кокетство со стороны Макрона- значит ничего не сказать.Впрочем,для начала имеет смысл вспомнить вовсе не о действующем президенте Франции, а о влиянии советских а потом российских спецслужб на весь французский политикум.Вспомним для начала о Марин Ле Пен. Это дочь Жана-Мари Ле Пена - основателя ультраправой , консервативной националистической партия "Национальное Объединение".

На последних президентских выборах во Франции, которые состоялись в апреле прошлого года, Марин Ле Пен вышла во второй тур, где проиграла в итоге Макрону. Она набрала 41,45% проголосовавших во втором туре.Так вот она в свое время поддержала аннексию Крыма Россией и высказалась против наложенных Европой на Россию санкций. В случае своего избрания президентом Франции Марин Ле Пен пообещала: "Я предвижу быстрое снятие санкций".

В прессе много писалось о том, что в 2014 году "Национальный фронт" получил кредиты от российских банков на сумму 11 млн евро (9,4 млн фунтов). Как видим, получение этого кредита совпало с аннексией Крыма со стороны России.А если вспомнить о том, что и Жан-Мари Ле Пен всегда был открытым и не бескорыстным сторонником развития российско-французских отношений, то многое тут становится ясным.

Я же предлагаю попутно вспомнить и про еще одного кандидата от партии республиканцев на последних президентских выборах во Франции Валери Пекресс. Которая, как выяснилось, в юные годы была ярым сторонником коммунистических идей, другом Советского Союза и даже проводила свои летние каникулы в известном всем пионерском лагере "Артек". Да, позже она стала видным деятелем лагеря правых республиканцев и горячим сторонником голлистов во главе с тогдашнем мэром Парижа Жаком Шираком. Однако советские следы и вовсе не беспочвенные подозрения в связях с КГБ, а позже и с российскими спецслужбами, преследовали мадам Валери на протяжении всей ее политической деятельности.

Я вовсе не случайно упомянул о российском следе в биографии двух кандидатов в президенты Франции на последних выборах главы государства. Сделано это было с целью показать, насколько обширным и глубоким является влияние российского фактора во Франции. Что заставляет задуматься о том, не является и действующий президент Франции Макрон политиком, имеющим с ними давние, взаимовыгодные связи?

Тут имеет смысл вспомнить о том, что ранее Макрон был инвестиционным банкиром в Rothschild & Cie Banque. Там молодой инвестбанкир стал миллионером, заработав на слиянии филиала американского фармацевтического концерна Pfizer со швейцарской компанией по производству продуктов питания Nestle.Как банкир высокого уровня он не мог оставаться стороне от сделок с участием российских олигархов.

Хочу напомнить, что в 2012 году компанию Ротшильдов нанял консорциум AAR российских олигархов Михаила Фридмана, Германа Хана, Виктора Вексельберга и Леонарда Блаватника в целях привлечения $20 млрд для выкупа акций ТНК-BP (компанию в результате купила "Роснефть").Да, в то время Макрон уже сделал свои первые шаги в большой политике, но благодаря кому? Правильно, благодаря тем, на кого он ранее столь прибыльно работал и тем, кто имел связи с российскими олигархами.

А теперь, давайте вспомним о том, что за Ротшильдами, которые привели Макрона к власти, закрепилась "слава" тех, кто разжигал крупнейшие континентальные войны, чтобы финансировать обе (или все) враждующие стороны и получать вожделенную выгоду. И тут напоминаю вам о том, что вызвало справедливый гнев во многих мировых СМИ.

Речь идет о том, что 21 июля 2018 года российский военный грузовой самолет "Антонов" приземлился на взлетно-посадочной полосе в Шатору, в центральной части Франции. Там в него загрузили 50 тонн гуманитарной помощи - медикаменты, палатки - после чего он отправился на российскую военную базу Хмеймим в Сирии. Это тот опорный пункт, откуда российские войска неустанно наносили удары по городам и поселениям, начиная с 2015 года.

"Во многих смыслах 21 июля стало тем днем, когда Эммануэль Макрон продал свою душу Путину. Однако речь здесь идет не только о репутации Франции. Этот эпизод наглядно продемонстрировал недуг Запада в целом, показав, как демократии могут охотно приносить в жертву свои принципы и как авторитарные режимы могут извлекать из этой слабости выгоду", писала тогда влиятельная "Гардиан".

Позже всех шокировала позиции Макрона и в российско-украинском противостоянии. Начну с того, что после аннексии Крыма, именно президент Франции предложил отменить экономические санкции против России. Было это до полномасштабного военного вторжения России в Украину.А когда оно случилось мсье Эммануэль снова занял , мягко говоря, странную позицию. Он долго ничем конкретным не помогал Украине, словно надеясь на то, что ее руководство быстро капитулирует. Как потом выяснилось, именно Макрон предлагал Украине уступить частично свой суверенитет, чтобы Россия могла "сохранить лицо". Об этом в интервью итальянскому телеканалу Rai 1 рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Также напомню о том, что когда 30 министров иностранных дел стран НАТО встретились в ноябре прошлого года в Бухаресте, чтобы наметить дальнейшие планы помощи Украине и региональным игрокам, находящимся под давлением России, в глаза бросилось отсутствие французского министра. Как писало тогда Reuters, глава МИД Франции Катрин Колонна вместе с президентом Эммануэлем Макроном находилась с государственным визитом в США, хотя госсекретарю США Энтони Блинкену удалось побывать в Бухаресте.

"Для европейских союзников, особенно восточных государств, расположенных ближе к линии фронта, это была еще одна причина для беспокойства по поводу политики Франции в отношении Украины и того, является ли она слабым звеном в западном альянсе, который поддерживает Киев. Через два дня после встречи в Бухаресте в интервью французским и американским СМИ смешанные месседжи Макрона об Украине усилили раздражение, которое становится все более публичным в некоторых восточноевропейских столицах."О, FFS (черт возьми)", - написал бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес в Твиттере, отражая общее настроение многих восточных союзников Франции", говорилось в публикации.

А чешское издание Aktuálně и вовсе выдало тогда статью под названием: "Эммануэль Макрон - русский агент?". В той статье говорилось о том, что 28 ноября прошлого года на совместной конференции с генеральным секретарем НАТО Столтенбергом французский президент нарушил сразу несколько табу. В частности, он неожиданно ответил на вопрос, кто, собственно, является врагом Североатлантического альянса.

"У него было два варианта: Россия или Китай (а может и та, и другой), но Макрон заявил, что не уверен в их первоочередной опасности. По его словам, главный враг альянса - терроризм, который требует более тесного международного сотрудничества, в том числе с Россией", говорилось в статье. Там особо подчеркивалось, что в этот момент рядом с Макроном стоял генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который придерживается совершенно противоположного мнения, преобладающего внутри НАТО. Он уверен, что порядок угроз для альянса такой: Россия, Китай, терроризм."Высказав свое предложение, Макрон нарушил табу на сотрудничество с Москвой", подчеркнуло тогда чешское издание.

Вряд ли удивительным стало то, что в декабре 2022 года , в интервью французскому телеканалу TF1, записанном во время его государственного визита в США , Макрон заявил, что Запад должен рассмотреть, как удовлетворить потребность России в гарантиях безопасности, если ее руководство согласится на переговоры о прекращении войны в Украине.Все это было.

И это все видели.

Вот и в Финляндии были уверены - Эммануэль Макрон пытается создать себе образ миротворца за счет конфликта на Украине. СМИ открыто подчеркивали, что президент Франции поддерживает Россию и пугает этим международное сообщество. Этим он якобы напугал жителей Украины, а также финнов, эстонцев, латышей, литовцев, поляков, грузин и молдаван, уверен обозреватель финской газеты Iltalehti Лаури Нурми. По его мнению, высказывание французского лидера говорит о его готовности частично принять правомерность российской спецоперации. Более того, журналист считает, что подобными заявлениями Макрон хочет получить роль миротворца в данной ситуации и стать посредником в урегулировании конфликта.

Да, потом позиция Макрона, как может показаться на первый взгляд, изменилась. Франция начала поставлять Украине, выстоявшей к тому моменту, оружие. Но вполне возможно, что эти действия официального Парижа как-раз и укладываются в циничную формулу поддержки двух сторон конфликта для получения максимальной выгоды для себя. В конце концов, мы же видим и то, что Макрон и сейчас открыто заявляет, что не поменял своего номера телефона и всегда готов к разговору с президентом России.

Плюс, имеет смысл напомнить о том, что нелепой выглядит вера в то, что Макрон, всегда поддерживавший карабахский сепаратизм и оккупационную политику Армении в отношении Азербайджана, на самом деле целиком и полностью будет на стороне Украины, которая также увидела оккупацию своих земель и поддерживаемый извне сепаратизм. В обоих случаях , Макрон пытался и пытается использовать межгосударственный конфликт как способ продвижения интересов Франции.Это цинично, но таков он - действующий президент Франции, слуга слишком большого числа господ.