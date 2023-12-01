А Макрон-то "голый": даже французы не доверяют мсье Эммануэлю

Автор: Акпер Гасанов

Что с лицом, Эммануэль Макрон? Я же уверен, что президент Франции в курсе тех цифр, которые обнародовала газета Le Figaro. Выясняется, что Макрон, которого армяне ласково и на свой лад называют Манвелом, уже превратился в классическую "хромую утку" в стране гальского петуха. Говоря языком цифр, 67% французов не доверяют действующему президенту решение проблем, стоящих перед республикой.

"Спустя 18 месяцев после переизбрания Эммануэль Макрон все еще не может вернуть доверие французов. С этой точки зрения результат опроса беспощаден: 67% французов не доверяют ему решение проблем, стоящих перед республикой! Кроме поддерживающего его большинства (91% депутатов от партии "Возрождение"), Макрон не может рассчитывать ни на кого", - пишет Le Figaro.

Издание утверждает, что на фоне этого французы, похоже, уже обратили взоры на следующее поколение политиков. Среди них выделяются две личности: Эдуар Филипп, который по-прежнему лидирует (43%), и министр образования Габриэль Атталь (37%), который позиционирует себя в качестве конкурента бывшему премьер-министру Франции. В общем, обнуляется Макрон стремительно и на глазах всего мира.

Тут стоит добавить, что совсем недавно, в середине ноября, французские послы на Ближнем Востоке и в некоторых странах Магриба выразили сожаление по поводу предвзятости президента Эммануэля Макрона в пользу Израиля в конфликте между Израилем и ХАМАС. Об этом писала все та же газета Le Figaro. Она утверждала, что около десяти послов подписали меморандум, который, можно считать "дипломатическим восстанием".

Да, Макрон умудрился провалиться практически везде - внутри Франции и за ее пределами. Именно он стал несколько лет назад автором поистине аморального заявления. Посетив свободный и независимый Алжир, Макрон заявил, что это надо еще проверить, существовали ли алжирцы как нация до того, как он стал французской колонией. Замечу, что это чудовищное, расистское заявление.

Но, Макрон в итоге, так и не извинился за него. Он плодит скандалы. В итоге, он не раз подвергался жесткой и обоснованной критике со стороны премьер-министра Италии Джорджи Мелони. Она назвала его как-то циничным политиком. И это была, замечу, весьма точная, но деликатная оценка деятельности президента Франции. И ровно такую же политику он проводит в наше регионе.Точнее, пытается проводить.

Макрон всеми силами, буквально за уши вытягивает Армению из того болота, в которое эта страна угодила, выстраивая политику самоизоляции и территориальных претензий к соседним государствам.Какие только политические антраша мы не видели в его исполнении! Он пытался настроить против Азербайджана все европейские государства. Но что получилось в итоге? Ровным счетом ничего.

Азербайджан восстановил свои суверенитет и территориальную целостность и диктует ныне правила игры в нашем регионе. Без согласия официального Баку на Южном Кавказе не реализуется не один грандиозный проект. А попытки официального Парижа пролезть сюда, если не с парадного, то хотя бы с черного хода, также оказались провальными. Наоборот, своей анти-азербайджанской политикой Макрон подставил многие французские компании, работающие в нашей стране.

Да, в Азербайджане умеют отделять мух от котлет, но деструктивная деятельность Макрона замечена французскими компаниями и это, в том числе, также сыграло свою роль в обвале рейтинга мсье Эммануэля. Которому банально нечем гордиться. Вот о чем он будет писать в своих мемуарах, уйдя из большой политики? О своем провале в Африке, на Южном Кавказе, внутри Франции?! Какой он оставил след?

Наверное, он будет описывать красоту городов, в которых побывал. К примеру,в книге бывшего президента Франции Николя Саркози "Время битв" (Les Temps des Combats), представленной издательством Fayard House в Париже 22 августа и посвященной двум последним годам его президентского срока, было немало комплиментов в адрес Баку, который стал для мсье Николя откровением.

В книге экс-президент поделился воспоминаниями о своем визите на Южный Кавказ в октябре 2011 года, в том числе и в Азербайджан. Саркози очень восторженно отозвался о столице нашей страны, сравнив ее с Ниццей на Средиземном море, и подчеркнул резкий контраст светлого и богатого Баку с бедным Ереваном. Наша столица настолько впечатлил его, что он пожалел, что визит в Азербайджан был столь краток.

За эти 12 лет Баку стал еще краше. Но Макрон ни разу не посещал Баку за годы своего президентства. Он предпочитал танцевать на форумах в Ереване, делая селфи с премьер-министром этой страны Николом Пашиняном. Подобное тянулось и продолжает тянуться к подобному. Лузер лузера, почти как рыбак рыбака, видит издалека. Что, собственно, и подтверждает новый, обвальный рейтинг того, кто стал символом провалов Франции везде, где только можно.