Имитация миролюбия: Армения теряет время, но Францию это не волнует

Автор: Акпер Гасанов

Сегодня, 30 ноября, состоялась очередная 5-я встреча Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и Комиссии по делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения. По итогам этой встречи МИД нашей страны выступил с заявлением о том, что стороны продолжили обсуждение аспектов разграничения, рассмотрели ряд организационных и процедурных вопросов.

Кроме того, был предварительно согласован текст Регламента организации и проведения заседаний и совместных рабочих встреч комиссий. Был предварительно согласован текст Регламента организации и проведения заседаний и совместных рабочих встреч комиссий. Стороны договорились начать работу по согласованию проекта Положения о совместной деятельности Государственной комиссии по делимитации государственной границы и Комиссии по вопросам делимитации и пограничной безопасности, а также интенсифицировать проведение встреч комиссий.

Также была достигнута договоренность определить дату и место проведения следующей встречи в рабочем порядке. Как видим, предстоит еще большая работа на пути достижения прочного мира и все оптимистические прогнозы, высказанные, в частности, спикером НС РА Аленом Симоняном, так и останутся, скорее всего, всего лишь данью риторике. Он, напомню, уверял, что подписание мирного договора между Баку и Ереваном возможно в течении 15 предстоящих дней.

В реальности мы видим лишь попытки официального Еревана использовать сам факт переговоров с официальным Баку для демонстрации "конструктивного подхода" с армянской стороны. Когда дело доходит до реальных шагов к миру, то мы их с армянской стороны не видим. При этом, провокационные и неуместные заявления от чиновников с армянской стороны звучат регулярно.

К примеру, буквально накануне встречи Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и Комиссии по делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения, представитель Армении при ООН Мгер Маргарян, выступая на параллельном мероприятии, посвященном 75-летию Конвенции о геноциде, сделал провокационное заявление в адрес нашей страны.

По его словам, "19 сентября, крупномасштабное наступление на Нагорный Карабах унесло жизни сотен людей, в том числе детей, и привело к массовому насильственному перемещению всего населения". Это был очередной пример того, как представители РА лживо трактуют процесс, в результате которого окончательно были восстановлены суверенитет и территориальная целостность Азербайджана.

То есть, с одной стороны премьер-министр РА Никол Пашинян и его окружение заявляют о признании нашей территориальной целостности, а с другой стороны имеет место продолжение спекуляции на раз и навсегда решенном вопросе. Все это говорит о неискренности официального Еревана и подтверждает мысль о том, что РА нужно всего лишь имитировать стремление к миру. Ровно так же, на протяжении всего периода оккупации азербайджанских земель, официальный Ереван имитировал "готовность к компромиссам" в переговорном процессе.

Все это происходит на фоне новостей о том, что десятки тысяч карабахских армян уже покинули Армению. Но об этом почему-то не говорят те, кто готов был обвинять Азербайджан в "этнических чистках". К примеру, представители Франции. Эта их провокационная деятельность продолжается. Вот и посол Франции в Армении Оливье Декотиньи написал в своем микроблоге в Х, что "беженцы из Нагорного Карабаха имеют права и прежде всего право на возвращение в свои дома".

Тут имеет смысл напомнить, что официальный Баку всегда заявлял о том, что готов обеспечить права армянского населения Карабахского экономического региона Азербайджана, в случае принятия ими гражданства нашей страны. Так что, призыв свой этот мсье может озвучивать разве что в беседах с армянскими политиками, не более того. При этом было бы честно, если бы посол Франции в Азербайджане заявила о праве азербайджанских беженцев из Армении вернуться в свои дома.

Ведь речь идет о сотнях тысяч азербайджанцев, которые были изгнаны из РА! Но посол Франции в Баку сидит и помалкивает. Ровно то же самое делают и иные представители официального Парижа. Они озвучивать правду просто не способны. Им важно разве что использовать Армению в своих целях. Ничего путного из этого у них не получится. Разве что Армения потеряет время, увеличив свое отставание от стран региона. Но Париж такие "мелочи" не беспокоят.