Всем воплям вопреки: все будет так, как сказал Президент Ильхам Алиев

Автор: Акпер Гасанов

Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил о возможности подписания мирного договора с Азербайджаном в ближайшее время. Он утверждает, что это может произойтив течение ближайших 15 дней. Кроме того, Симонян заявил, что РА полностью поддерживает территориальную целостность Азербайджана, в состав которого входят Карабахский экономический регион и анклавы.

Напомню, что это сейчас говорит тот самый Симонян, который до 44-дневной войны был одним из самых активных "ястребов" Армении. А после поражения РА именно он активно искал виновных в поражении Армении везде, кроме окружения руководства своей страны. О том, чтобы признать главным виновником войны премьер-министра РА Никола Пашиняна, который своими шагами сделал ее неизбежной, Симонян даже не задумывался.

Но, как мы видим, кардинально изменилась риторика Пашиняна. Он сейчас регулярно заявляет о признании территориальной целостности Азербайджана. Естественно, что о том же заголосил и Симонян. Он теперь считает, что лучшим способом налаживания добрососедских отношений между Арменией и Азербайджаном - жить в мире и осуществлять торговлю.

"Во время брифинга я говорил о том, что придет время, когда армяне и азербайджанцы будут жить рядом друг с другом. Понятно, что ничего нового не было сказано, и нет никаких откровений о том, что лучший способ выжить для двух соседних государств - это жить в мире и торговать друг с другом. Есть много примеров мирной жизни после долгих кровопролитных войн, и альтернативы просто нет", - написал он в соцсетях.

Да, между словами и практическими действиями нынешнего руководства Армении есть большая пропасть. Но все же мы видим, что 30 ноября, в рамках работы госкомиссий по вопросам демаркации границы состоится встреча вице-премьеров Азербайджана и Армении Шахина Мустафаева и Мгера Григоряна. Встреча состоится на границе между Газахским районом Азербайджана и Иджеванским районом Армении.

Напомним, что 21 ноября МИД Азербайджана официально призвал Армению провести мирные переговоры либо в взаимоприемлемом месте, либо на границе двух стран. В письменном заявлении Министерства иностранных дел было указано, что обе страны несут ответственность за продолжение мирного процесса, в том числе за выбор взаимоприемлемого места для переговоров, либо принятие решения о встрече на госгранице.

"Мы призываем армянскую сторону не допускать новых ненужных задержек и надеемся, что она положительно отреагирует на этот призыв, чтобы в скорейшем времени начать переговоры", - говорилось в заявлении МИД Азербайджана. Но в ответ Армения официально выразила свое несогласие с предложением Азербайджана провести на границе двух стран переговоры по достижению мира.

"Есть вопросы, где присутствие посредников играет очень важную роль", - заявил тогда заместитель министра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян. Один из таких вопросов, по словам Сафаряна, касается прав армян, покинувших Карабах. "Здесь важно наличие международных механизмов, - подчеркнул замглавы МИД Армении. - Есть и другие вопросы, где важны гарантии".

Но, как видим, в итоге армянская сторона вынуждена была согласиться на предложение Азербайджана. Как это "удивительным образом" все это совпало с разговором между Президентом Азербайджана Ильхама Алиева и госсекретарем США Блинкеном. По сути, с американской стороны имел место маневр под названием "дать заднюю". И вот мы видим, что такой же маневр предприняли и в Ереване. Что снова стало неприятным сюрпризом для армянских СМИ, которые сейчас захлебываются в соплях и слюнях негодования в адрес Алена Симоняна.

Они коллективно истерят по поводу того, что в мирном договоре между Арменией и Азербайджаном ничего не будет сказано о правах и безопасности армян, что десятилетиями незаконно проживали на оккупированных территориях нашей страны. "Правящая команда уже давно готовит почву для того, чтобы общество смирилось с этим обстоятельством, хотя совсем недавно представители "Гражданского договора" рвали на себе тельняшки, заявляя, что вопрос прав и безопасности армян Нагорного Карабаха - "красная линия" для их команды", сетует одно из армянских СМИ.

В таком же духе выдержаны и многие иные статьи армянских авторов, которые, по наивности или выполняя чей-то заказ, демонстрируют непонимание новых реалий, в которых Азербайджан, возглавляемый Президентом Ильхамом Алиевым, переписал новейшую историю всего Южного Кавказа, раз и навсегда изменил баланс сил, вынудив все ведущие мировые державы смириться с нашей мирной повесткой. Заблуждаться, жить мифами и иллюзиями - право армянских СМИ. Но на выходе все будет ровно так, как обоснованно требует Азербайджан.