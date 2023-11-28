Устранение "менендесовщины": США признали свои ошибки в отношении Азербайджана?

Автор: Акпер Гасанов

Последние заявления и шаги, предпринятые США в отношении Азербайджана, нанесли серьезный ущерб азербайджано-американским отношениям. Об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном. И это была справедливая оценка комплекса ошибочных шагов, предпринятых в США в отношении нашей страны.

Если же детально, то глава нашего государства заявил, что мнения, высказанные помощником государственного секретаря США Джеймсом О'Брайеном 15 ноября 2023 года на слушаниях подкомиссии по Европе Комитета по иностранным делам Палаты представителей, являются предвзятыми, не отражают действительности и были отвергнуты Азербайджаном.

Но проблема далеко не только в этом. США потребовали от Турции прекратить поддерживать Азербайджан для освобождения Карабаха. Об этом на состоявшейся вчера пресс-конференции заявил представитель правящей в Турции партии Справедливости и развития Омер Челик. Как видим, американская сторона не сегодня и даже не вчера начала свои антиазербайджанские действия.

И тут нужно кое-что уточнить. Несколько месяцев назад ведущий член комитета по международным отношениям Сената США Джим Риш заявил, что соглашения о продаже истребителей F-16 Турции еще нет. По словам сенатора Риша, "пока соглашение по F-16 не имеет письменного оформления". "Все это останется неясным до тех пор, пока каждая сторона не скажет: "Вот что мы собираемся делать, а вот что мы собираемся делать. Мы еще не договорились, но договоримся", - заявил он.

В то же время ключевой член Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Грегори Микс тогда же отметил, что заявление Турции об отказе от возражений против вступления Швеции в НАТО является "значительным шагом вперед в решении проблем", которые он и "многие члены Конгресса связывают с одобрением значительных пакетов вооружений для Турции".

"Наряду с обеспечением вступления Швеции в НАТО без дальнейших задержек, я призвал Турцию прекратить нарушение греческого суверенитета - как в воздухе, так и на море - и начать диалог с целью деэскалации напряженности", - подчеркнул он. Но это были всего лишь слова. Истребителей F-16 у Турции все еще нет.

Естественно, что Анкара, видя подвешенность данного вопроса, предпринимает определенные шаги.

В частности, Турция начала обсуждать покупку 40 истребителей Eurofighter Typhoon с европейскими государствами после того, как увидела, что США могут не удовлетворить ее запрос на получение самолетов F-16. Уже известно, что министр обороны Яшар Гюлер вел переговоры по этому вопросу со своим британским коллегой Грантом Шаппсом в Анкаре по покупке современной, недавно построенной версии Eurofighter.

"Турецкие ВВС нуждаются в новых самолетах. Наш первый выбор - F-16. Но учитывая возможность того, что мы можем не получить положительного ответа в этом длительном процессе, Eurofighter Typhoon является наиболее подходящей альтернативой F-16", - указал источник. Как известно, истребители Eurofighter Typhoon строятся консорциумом в составе Германии, Великобритании, Италии и Испании.

Также замечу, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в Берлин мог попросить у канцлера Германии Олафа Шольца снять запрет на продажу не менее 20 истребителей Eurofighter Typhoon. Однако, как отмечали медиа, Шольц вряд ли соглашается на запрос Эрдогана, учитывая напряженность между странами по ряду вопросов. Безусловно, Германия очень сильно ориентируется на позицию США.

И тут мы приходим к главному. Знаете, кто громче всех вопит против сделки по продаже Турции истребителей F-16? Бывший председатель Комитета по иностранным делам Сената США Боб Менендес. Да, тот самый корумпированный, проармянский политик, который ныне проходит по ряду уголовных дел. Именно он не так давно заявил, что ведет переговоры с администрацией Джо Байдена относительно блокирования им будущих продаж истребителей F-16 Турции.

Как видим, все сходится. Именно Боб Менендес и ему подобные американские политики поддерживали, поддерживают и будут далее поддерживать Армению, которая почти тридцать лет держала под оккупацией 20% территорий нашей страны, совершив при этом целый ряд чудовищных преступлений. И именно они могли стоять за требованиями к Турции отказаться от поддержки Азербайджана. Соответственно, если в Вашингтоне реально хотят перемен в отношениях между Азербайджаном и США, если там встали на путь признания своих ошибок, то нужно нивелировать фактор вешательства в эти отношения проармянских, ангажированных, нерукопожатных американских политиков. Так будет лучше и для самих США, и для Азербайджана и Турции, и для всего нашего региона.