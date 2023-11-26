Провал операции "гала-вечер": почему в Азербайджане не доверяют США?

Автор: Акпер Гасанов

Этого стоило ожидать. Отечественные СМИ сообщили о том, что посольство США в Азербайджане запланировало встречу с группой азербайджанских студентов, обучающихся в этой стране. Мероприятие под названием "Гала-вечер выпускников" на самом деле должно было состояться завтра в 18:30 в отеле "JW Marriott Absheron". Приглашение на этот вечер было разослано участникам.

Но в итоге, данная встреча была отложена. Произошло это после того, как о факте проведения мероприятия и о том, что оно носит провокационный характер, написали отечественные СМИ. Они утверждали, что "гала-вечер" был всего лишь прикрытием для того, чтобы устроить мероприятие, в котором участвовали бы в том числе и лица, получившие образование в США и подвергшиеся обработке со стороны американских спецслужб.

При этом, отменив данное мероприятие после сообщений азербайджанских СМИ о его истинном предназначении, посольство США лишь доказало оправданность озвученных обвинений. Правда это вовсе не означает, что попытки реализовать поставленные ими задачи не будут иметь место в будущем. Ведь, борьба за укрепление своих позиций на Южном Кавказе ведется самыми разными силами. А США ощущают, что их позиции в регионе ослабли.

Произошло это ввиду целого комплекса ошибок, совершенных руководством Соединенных Штатов. В Белом Доме, за все годы, что 20% территории Азербайджана находились под армянской оккупацией, так и не решились на шаг, который напрашивался- на введение санкций против страны-оккупанта. Наоборот, в столь трагическом для нашей страны 1992 году, когда армянская сторона совершила Геноцид в Ходжалы, оккупировала Шушу и ряд иных наших земель, была принята дискриминационная, антиазербайджанская 907-ая поправка.

После чего, мы увидели, что США палец о палец не ударили ради достижения справедливого мира, будучи государством-членом Минской группы ОБСЕ. Более того, они стали страной, которая выделяла ежегодную финансовую помощь карабахским сепаратистам. Одного этого достаточно, чтобы в Азербайджане с недоверием относились к любым инициативам Соединенных Штатов.

Тем более, что мы увидели шокирующие примеры аморализма со стороны американских политиков и государственных деятелей уже после того, как Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и суверенитет в полном объеме. К примеру, мы увидели, сколь нежно печется директор USAID Саманта Пауэр о детях армян, которые десятилетиями незаконно проживали на оккупированных территориях Азербайджана.

При этом, она никогда не вспоминала о детях азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев. Как тут не вспомнить о том, что Пауэр в свое время удостоилась премии Aurora, одним из основателей которого является олигарх Рубен Варданян, который совершил против Азербайджана множество преступлений и ныне ждет справедливого суда над собой в Баку?! А как забыть о том, что в Комитете по международным отношениям Палаты представителей Конгресса США прошли слушания на тему: "Будущее Нагорного Карабаха", в ходе которых были озвучены откровенно лживые и манипулятивные сведения о причинах и последствиях армяно-азербайджанского конфликта?!

А ведь и это было еще не все. Мы также увидели, как кандидаты в президенты США Рон ДеСантис, Никки Хейли и Вивек Рамасвами решительно осудили "проводимую в Азербайджане этническую чистку армян-христиан, коренных жителей Нагорного Карабаха". Что тоже является откровенной провокацией и попыткой оказания давления на нашу страну. Список откровенно анти-азербайджанских действий с американской стороны, увы, можно продолжать долго.

И именно потому доверие к США в нашей стране находится на предельно низком уровне. В Баку помнят, что посол США так и не посетил освобожденную Шушу, не было его и в освобожденном Ханкенди. И вот, появляется информация о "гала-концерте", который устраивает посольство США. Отношение к этому мероприятию было соответствующим. А после того, как оно было спешно отменено после публикации в отечественных СМИ.

О том, что США всегда и везде боролись за умы, под самыми разными предлогами затягивая в ряды своих ставленников тех, на кого в будущем они делают ставку - написано уже очень много. Как и о том, как вчерашние фавориты США в итоге оказываются брошены ими. Но горькая судьба тех, от кого США отвернулись после использования в своих целях, увы, не останавливает тех, кто по юности и неопытности верит в чистоту мотивов американской стороны. И задача государства как-раз и состоит в том, чтобы не допустить использования своих граждан в грязных игрищах США и иных стран. И с этой задачей Азербайджан справляется успешно. Вопреки надеждам и планам Соединенных Штатов.