Наша великая Победа, наше великое возвращение: планам США и Франции вопреки - АКТУАЛЬНО от Акпера Гасанова
Автор: Акпер Гасанов
До настоящего времени на реконструкционные и восстановительные работы на освобожденных территориях Азербайджана из госбюджета потрачено 7 миллиардов долларов. На следующий год планируется выделить 2,4 миллиарда долларов. Об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, выступая на 18-м заседании руководящего совета СПЕКА.
Это было важное заявление, произнесенное в кругу друзей нашей страны. Как известно, с 20 по 24 ноября в Баку проходят Дни СПЕКА. Это специальная программа ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), которая была учреждена 26 марта 1998 года. В настоящее время государствами-участниками СПЕКА являются Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
СПЕКА предоставляет платформу субрегионального сотрудничества для реализации тех Целей устойчивого развития (ЦУР), которые могут быть наилучшим образом достигнуты посредством регионального сотрудничества. В 2023 году Азербайджан председательствует в СПЕКА, что само по себе является еще одним доказательством роста влияния нашей страны и успешной внешней политики Азербайджана, под руководством Президента Ильхама Алиева, благодаря блестящей стратегии которого и произошло историческое возвращение всех территорий, что более четверти века держала под оккупацией Армения. Держала, пользуясь покровительством, что сейчас стало очевидно и бесспорно, в первую очередь США и Франции, которые использовали свой статус государств-членов Минской группы ОБСЕ для поддержки оккупационной политики официального Еревана.
Провал планов Вашингтона и Парижа: Азербайджан определяет будущее Южного Кавказа - АКТУАЛЬНО от Акпера Гасанова
Доказательством чему является тот позорный факт, что против РА за все годы оккупации наших земель не было введено никаких санкций. Наоборот, различные французские и американские города заключали договора о побратимстве с теми населенными пунктами, что находились под армянской оккупацией. Плюс, США оказывала ежегодную, официальную финансовую помощь карабахским сепаратистам.
А что произошло после того, как Азербайджан восстановил свою территориальную целостность в полном объеме? США и Франция перешли в открытое наступление на официальный Баку. Они пытаются добиться принятия в ООН антиазербайджанской резолюции! Вдумайтесь в масштаб цинизма - нашу страну хотят осудить за освобождение от оккупации своих земель!
Попутно, мы уже давно слышим от президента Франции Эммануэля Макрона, от кандидатов в президенты США, от различных французских и американских политических деятелей откровенно лживые и аморальные речи, суть которых сводится к попыткам представить Армению в качестве пострадавшей стороны. И это при том, что она, своей оккупацией, нанесла Азербайджану ущерб в сотни миллиардов долларов!
Да, мы видим также и то, что США и Франция оказывают финансовую помощь армянам, которые незаконно, на протяжении десятилетий, жили на оккупированных территориях Азербайджана. При этом и мысли нет у них о том, чтобы выделить средства на восстановление разрушенного до основания Агдама или иных наших территорий. Это и есть аморализм во всю ширь и высь.
Да и о чем говорить, если послы США и Франции до сих пор не посетили освобожденную Шушу! Но в том и состоит гениальность политики Президента Азербайджана Ильхама Алиева, что наша страна реализует все поставленные задачи, достигает исторических побед вопреки планам США и Франции, а также ряда иных стран, откровенно поддерживающих Армению, которая так и не понесла наказания за совершенные преступления.
Азербайджан реализует все поставленные задачи, опираясь на свою политическую, военную, экономическую мощь. В итоге, за последние 20 лет общий объем инвестиций превысил 300 миллиардов долларов, из них 190 миллиардов долларов вложено в неэнергетический сектор.
В итоге, за последние 20 лет ВВП Азербайджана вырос в четыре раза, а доходы бюджета выросли более чем в 30 раз. Да, речь идет о годах президентства Ильхама Алиева. Это были годы укрепления государства для решения самой важной, исторической задачи - восстановления суверенитета и территориальной целостности Азербайджана в полном объеме.
Эта задача, благодаря блестящей стратегии Президента Азербайджана выполнена. И сейчас наступил этап восстановления всех освобожденных территорий, чему радуются искренние и истинные друзья нашей страны, нашего народа. Вот и государственный министр Великобритании по Европе и Северной Америке Лео Докерти заявил о том, что Британия привержена делу укрепления мира и безопасности на Южном Кавказе, а также безопасному возвращению сотен тысяч азербайджанцев в свои дома от Агдама до Зангилана. Об этом говорится в публикации посла Великобритании в Азербайджане Фергюса Олда. И это тоже - доказательство того, что у нашей страны есть влиятельные союзники в мире, радующиеся тому, что является и нашей радостью, нашей гордостью.
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