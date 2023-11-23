Наша великая Победа, наше великое возвращение: планам США и Франции вопреки

Автор: Акпер Гасанов

До настоящего времени на реконструкционные и восстановительные работы на освобожденных территориях Азербайджана из госбюджета потрачено 7 миллиардов долларов. На следующий год планируется выделить 2,4 миллиарда долларов. Об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, выступая на 18-м заседании руководящего совета СПЕКА.

Это было важное заявление, произнесенное в кругу друзей нашей страны. Как известно, с 20 по 24 ноября в Баку проходят Дни СПЕКА. Это специальная программа ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), которая была учреждена 26 марта 1998 года. В настоящее время государствами-участниками СПЕКА являются Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

СПЕКА предоставляет платформу субрегионального сотрудничества для реализации тех Целей устойчивого развития (ЦУР), которые могут быть наилучшим образом достигнуты посредством регионального сотрудничества. В 2023 году Азербайджан председательствует в СПЕКА, что само по себе является еще одним доказательством роста влияния нашей страны и успешной внешней политики Азербайджана, под руководством Президента Ильхама Алиева, благодаря блестящей стратегии которого и произошло историческое возвращение всех территорий, что более четверти века держала под оккупацией Армения. Держала, пользуясь покровительством, что сейчас стало очевидно и бесспорно, в первую очередь США и Франции, которые использовали свой статус государств-членов Минской группы ОБСЕ для поддержки оккупационной политики официального Еревана.

Доказательством чему является тот позорный факт, что против РА за все годы оккупации наших земель не было введено никаких санкций. Наоборот, различные французские и американские города заключали договора о побратимстве с теми населенными пунктами, что находились под армянской оккупацией. Плюс, США оказывала ежегодную, официальную финансовую помощь карабахским сепаратистам.

А что произошло после того, как Азербайджан восстановил свою территориальную целостность в полном объеме? США и Франция перешли в открытое наступление на официальный Баку. Они пытаются добиться принятия в ООН антиазербайджанской резолюции! Вдумайтесь в масштаб цинизма - нашу страну хотят осудить за освобождение от оккупации своих земель!

Попутно, мы уже давно слышим от президента Франции Эммануэля Макрона, от кандидатов в президенты США, от различных французских и американских политических деятелей откровенно лживые и аморальные речи, суть которых сводится к попыткам представить Армению в качестве пострадавшей стороны. И это при том, что она, своей оккупацией, нанесла Азербайджану ущерб в сотни миллиардов долларов!

Да, мы видим также и то, что США и Франция оказывают финансовую помощь армянам, которые незаконно, на протяжении десятилетий, жили на оккупированных территориях Азербайджана. При этом и мысли нет у них о том, чтобы выделить средства на восстановление разрушенного до основания Агдама или иных наших территорий. Это и есть аморализм во всю ширь и высь.

Да и о чем говорить, если послы США и Франции до сих пор не посетили освобожденную Шушу! Но в том и состоит гениальность политики Президента Азербайджана Ильхама Алиева, что наша страна реализует все поставленные задачи, достигает исторических побед вопреки планам США и Франции, а также ряда иных стран, откровенно поддерживающих Армению, которая так и не понесла наказания за совершенные преступления.

Азербайджан реализует все поставленные задачи, опираясь на свою политическую, военную, экономическую мощь. В итоге, за последние 20 лет общий объем инвестиций превысил 300 миллиардов долларов, из них 190 миллиардов долларов вложено в неэнергетический сектор.

В итоге, за последние 20 лет ВВП Азербайджана вырос в четыре раза, а доходы бюджета выросли более чем в 30 раз. Да, речь идет о годах президентства Ильхама Алиева. Это были годы укрепления государства для решения самой важной, исторической задачи - восстановления суверенитета и территориальной целостности Азербайджана в полном объеме.

Эта задача, благодаря блестящей стратегии Президента Азербайджана выполнена. И сейчас наступил этап восстановления всех освобожденных территорий, чему радуются искренние и истинные друзья нашей страны, нашего народа. Вот и государственный министр Великобритании по Европе и Северной Америке Лео Докерти заявил о том, что Британия привержена делу укрепления мира и безопасности на Южном Кавказе, а также безопасному возвращению сотен тысяч азербайджанцев в свои дома от Агдама до Зангилана. Об этом говорится в публикации посла Великобритании в Азербайджане Фергюса Олда. И это тоже - доказательство того, что у нашей страны есть влиятельные союзники в мире, радующиеся тому, что является и нашей радостью, нашей гордостью.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!