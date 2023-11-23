Провал планов Вашингтона и Парижа: Азербайджан определяет будущее Южного Кавказа

Автор: Акпер Гасанов

"Мы считаем Великобританию страной, обладающей политическим весом в мировой политике, занимающей очень важное место в мировой экономической системе, страной с богатой историей и традициями, наладив с которой всестороннее сотрудничество, можно многому у нее научиться". Эти слова были произнесены общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым в ходе состоявшегося в феврале 1994 года его первого официального визита в Великобританию.

Время доказало политическую дальнозоркость патриарха мировой политики. Азербайджано-британские отношения за все годы, минувшие с тех пор, только развивались. И тут важно напомнить о том, что 20 сентября 1994 года во дворце "Гюлистан" в Баку было заключено соглашение о долевом распределении продукции глубоководных месторождений "Азери", "Чираг", "Гюнешли", которое ввиду его значимости получило название "Контракт века". Так вот в контракте представлены две британские компании - BP и Ramco.

В итоге по сей день компания BP является одной из крупнейших, работающих в нефтегазовом комплексе Азербайджана. Более того, 14 сентября 2017 года Азербайджан подписал новое соглашение по эксплуатации трех морских нефтяных месторождений - Азери, Чираг и Гюнешли. Контракт заключен до 2050 года. И среди 11 международных компаний, подписавших этот новый "контракт века", есть и ВР.

"Я думаю, что это действительно очень хорошие новости для Азербайджана и Великобритании. Это невероятный контракт, который внесет значительный вклад в экономику Азербайджана. У нас был "Контракт века", сейчас же мы получили "Контракт нового века". Он олицетворяет близость Азербайджана и Великобритании. Я горжусь тем, что это соглашение подписано между Госнефтекомпанией Азербайджана и ВР", - сказал тогда государственный министр Великобритании Алан Дункан.

По прошествии времени мы раз за разом убеждались в том, насколько прочны и взаимовыгодны азербайджано-британские отношения. "Инвестиции в нашу страну демонстрируют оказываемое Азербайджану доверие," - заявил Президент Ильхам Алиев, принимая 22 ноября заместителя государственного секретаря по парламентским связям в Офисе иностранных дел, по делам Содружества и развития Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, государственного министра по делам Европы и Северной Америки Лео Докерти.

Глава нашего государства справедливо отметил, что начало деятельности компании ВР в Азербайджане много лет назад сыграло важную роль в экономическом развитии страны и реализации инвестиционных проектов в республике. Президент Азербайджана также подчеркнул, что в настоящее время сотрудничество Азербайджан-ВР вступает в новый этап в связи со сферой возобновляемой энергии, что является прекрасным примером для региона.

Действительно, Великобритания является одним из крупнейших зарубежных инвесторов в Азербайджане. По данным на июнь 2023 года, Великобритания инвестировала более 30 миллиардов долларов. В Азербайджане действует более 600 компаний Великобритании. Все это данные, свидетельствующие о прочности политико-экономических свзяей между Баку и Лондоном.

И тому, как можно и нужно развивать взаимовыгодные отношения с ведущим государством Южного Кавказа, неплохо бы поучиться всем государствам. В первую очередь - США и Франции, которые заняли, в отличие от Великобритании, не справедливую и основанную на главенстве международного права позицию, а однозначно встали на сторону Армении.

За последнее время мы услышали просто шокирующе огромное количество заявлений от американских и французских политиков и чиновников разного уровня, которые бездумно защищают государство-оккупант и государство-лузер Южного Кавказа в одном лице. Цель США и Франции, для которых восстановление Азербайджаном своей территориальной целостности в полном объеме стало срывом всех их стратегических планов в нашем регионе, - попытаться удержаться на Южном Кавказе.

Но проблема вся в том, что они, в отличие от Великобритании, не несут региону развития и чего-то положительного. Они активно подталкивают Южный Кавказ к новым войнам и трагедиям, управляя которыми в Вашингтоне и Париже планируют хоть какое-то влияние на Южном Кавказе. Армению они превратили в послушный инструмент реализации своих планов. И это - ошибка.

Потому, что никакие коварные планы внешних сил не могут быть реализованы в нашем регионе. Азербайджан обладает слишком сильной экономикой и военной мощью, а также авторитетом в мире, чтобы допустить такое развитие событий. Наша страна уже доказала свою способность реализовывать крупнейшие проекты, которые принесли в итоге пользу не только нашему региону, но и миру в целом, без помощи США, Франции, которые мечтали присоединить Армению к данным проектам в период, когда наши земли находились под армянской оккупацией. Естественно, что у Вашингтона и Парижа ничего не вышло. В том числе и потому, что Азербайджан стал намного сильнее, чем могли предположить в США и Франции. И это - плоды стратегии общенационального лидера Гейдара Алиева, блестяще реализованной Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.