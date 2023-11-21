Джо Байдену вопреки: о чем забыли проармянские политики в США?

Автор: Акпер Гасанов

Количество антиазербайджанских заявлений со стороны американских политиков растет. Вот и американский сенатор Марко Рубио заявил, что американские налогоплательщики не должны платить за военную поддержку Азербайджана со стороны США. Он написал об этом на своей странице в соцсети X (бывший Twitter) и отметил, что сенат конгресса США принял акт о защите Армении, который прекращает такую помощь.

"Доллары налогоплательщиков США не должны направляться в Азербайджан, страну, которая принесла нестабильность в регион. Мои коллеги по Сенату согласны, и вместе мы приняли акт о защите Армении. Призываю моих коллег в Палате представителей сделать то же самое", - написал Рубио. Такой вот прозвучал откровенно провокационный, аоральный и не соответствующий национальным интересам США призыв.

В Баку наблюдают за всем происходящим. Последнее слово во всей этой истории должен сказать президент США Джо Байден. Который еще в мае текущего года сделал очень важное обращение к участникам Бакинской энергетической недели.Текст того обращения зачитал, помнится, помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт. Сейчас о нем важно напомнить.

Ведь тогда Байден подчеркнул, что Азербайджан играет важную роль в обеспечении энергобезопасности на глобальном уровне. Кроме того, он тогда отметил, что последние 30 лет в отношениях США и Азербайджана стали периодом тесного партнерства. "Это сотрудничество распространялось также на сферы совместной борьбы с международными вызовами и содействие экономическому росту", - констатировал тогда президент США.

А еще, по словам американского лидера, формирование "Срединного транспортного коридора" и создание Южного газового коридора позволяет диверсифицировать энергетические источники, что вносит вклад в мировую энергетическую безопасность. Глава Белого дома дал также высокую оценку усилиям Азербайджана в сфере зеленой энергетики и повышения энергоэффективности.

Обо всем этом неплохо было бы вспомнить всем американским глашатаям цинизма и глупости, которые ратуют за усиление Армении. Которая, замечу, никогда с момента обретения своей независимости, не реализовала проекты, которые бы принесли пользу Южному Кавказу и были бы полезны, говоря словами Байдена, на глобальном уровне. Армения выбрала путь оккупации чужих земель и самоизоляции.

Азербайджан же, .благодаря стратегическому видению ситуации и принципиальности Президента нашей страны Ильхама Алиева, действительно реализовал ряд грандиозных проектов. Причем, были реализованы и проекты, которым всячески пытались препятствовать ЕС и США. Речь, к примеру, идет о проекте железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, на которые США и ЕС не выделили кредитов, настаивая на подключению Армении к данному проекту. Азербайджан реализовал этот проект ,вопреки препонам с американской и европейской стороны.

Говорю это к тому, что наша страна давно уже достаточно окрепла, чтобы не реагировать на хотелки США и ЕС.Тем более, если в Соединенных Штатах занимают откровенно про-армянскую позицию. Именно этим, в частности, занят и сенатор Марко Рубио. Он, вдумайтесь в масштаб глупости и цинизма, предлагает отказать в финансовой помощи стране, 20% территории которой находились под оккупацией.

Попутно, он предлагает поддержать Армению, которая и была государством-оккупантом. Армения нанесла ущерб Азербайджану в сотни миллиардов долларов, она нанесла ракетные удары по мирным азербайджанским городам в ходе 44-дневной войны. Ни один город на территории РА не был разрушен Азербайджаном, все боевые действия велись исключительно на нашей территории.

Но что мы видим? То, что в США вовсю обеляют государство, совершившее столь огромное число преступлений. Нас это не особо удивляет. Ибо, мы помним, что США, благодаря таким вот сенаторам, как Рубио, был единственной страной в мире, которая оказывала официальную ежегодную финансовую помощь карабахской хунте.Вот, на то шли деньги американских налогоплательщиков, о которых якобы печется Марко Рубио.

Сейчас же они пойдут на помощь государству-оккупанту, которое до сих пор держит под оккупацией 8 азербайджанских сел и которое имеет территориальные претензии, записанные в ее Конституции и в Доктрине национальной безопасности не только к Азербайджану , но и к Турции. К чему все это приведет? К тому, что США потеряют и Турцию и Азербайджан, без которых в нашем регионе ничего не может быть реализовано. Но Рубио, как и коррумпированному Роберту Менендесу и иным аиериканским политикам нет дела до истины и реальных интересов США. Ими движут совсем иные мотивы.

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