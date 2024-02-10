ЦАХАЛ отчитался об успешных операциях в Газе

Израильские военные за минувшие сутки уничтожили несколько "террористических отрядов" в ходе боев в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Войска продолжают интенсивные действия в Хан-Юнисе (город в южной части сектора Газа), а также в северной и центральной частях сектора Газа", - говорится в сообщении. В Хан-Юнисе "ЦАХАЛ провел целенаправленные рейды на объекты террористов", продолжили в пресс-службе, отметив, что "в течение суток войска уничтожили несколько террористических отрядов" в западной части города. "Военные уничтожают террористов, обнаруживают большое количество оружия, параллельно ВВС продолжают наносить удары по террористическим объектам", - добавили военные.

"В центральной части сектора Газа войска ЦАХАЛа убивали и задерживали террористов в течение последних суток, - продолжили в армейском ведомстве. - В ходе операции военнослужащие обнаружили в этом районе вооруженный террористический отряд и ответным огнем по террористам уничтожили их".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!