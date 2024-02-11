Орбан заявил об окончании эры господства Запада в мировой экономике

Эпоха доминирования стран Запада в мировой экономике закончилась, центр ее тяжести смещается в Азиатско-Тихоокеанский регион. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в разговоре с экс-канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы переживаем эпохальный сдвиг в мировой экономике, событие, которое может происходить раз в 500 лет. Доминирующее положение Запада закончилось. Мы признали, что в нашей глобальной торговой системе есть страны, которые больше и сильнее нас. <...> Центр тяжести мировой экономики - центр денег и прибыли - смещается с Запада обратно в Азию. Ядро мировой экономики находится уже не в трансатлантическом, а в транстихоокеанском регионе", - приводит слова Орбана газета Die Presse.

В октябре 2023 года Орбан стал единственным западным лидером, который по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина прибыл в Пекин на форум "Один пояс - один путь". Венгерский премьер приезжал в Китай на две предыдущие аналогичные конференции в 2017 и 2019 годах. По состоянию на 2023 год Китай являлся девятым по величине торговым партнером Венгрии и занимал первое место по объему прямых инвестиций в венгерскую экономику.

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