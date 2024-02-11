В Испании полицейские применили силу против протестующих фермеров

Национальная полиция Испании применила силу против фермеров, устроивших манифестацию недалеко от футбольного стадиона "Цивитас Метрополитано" в Мадриде, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как передает агентство EFE, собравшиеся намеревались перекрыть движение по одной из трасс. Чтобы не допустить этого, полицейским пришлось применить силу. В результате пострадали несколько участников манифестации.

На фоне начавшихся протестов фермеров в Испании перевозчики грузов решили поддержать аграриев и начать бессрочную забастовку. Помимо акций на тракторах, сопровождающихся блокировкой движения по трассам, около 400 фермеров устроили митинг в Вальядолиде недалеко от места проведения церемонии награждения победителей кинопремии "Гойя".

Манифестации начались на территории королевства 6 февраля. Фермеры пытаются привлечь внимание к сложной ситуации, в которой оказался сектор, а также выступают против европейской сельскохозяйственной политики. Аграрии анонсировали, что акции будут продолжаться в течение ближайших недель.

В последнее время в разных странах ЕС проходят акции протеста фермеров. В частности, манифестации были организованы в Бельгии, Германии, Италии и других государствах сообщества. Ранее министр сельского хозяйства Испании Луис Планас провел встречу с представителями нескольких аграрных организаций, которые анонсировали акции протеста в стране. Как считает глава ведомства, Еврокомиссия была не в состоянии до настоящего момента вести диалог с аграриями.

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