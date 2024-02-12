https://news.day.az/world/1636699.html Полицейский произвол во Франции - блюстители порядка атаковали футбольных болельщиков - ВИДЕО
Полицейский произвол во Франции - блюстители порядка атаковали футбольных болельщиков - ВИДЕО
Французская полиция применила жестокость в отношении футбольных болельщиков в Париже.
Как передает Day.Az со ссылкой на французские СМИ, сотрудники полиции атаковали автомобиль фанатов по причине "неподчинения требованию полиции".
Представляем вниманию читателей соответствующие видеокадры:
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