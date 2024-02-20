Индия допустила посредничество между Россией и Украиной

Индия может выступить в качестве посредника между Россией и Украиной. Об этом заявил министр иностранных дел страны Субраманьям Джайшанкар немецкой газете Handelsblatt, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он подчеркнул, что Индия могла бы взять на себя роль посредника в конфликте. Глава внешнеполитического ведомства обратил внимание, что политика в отношении России стоится на стабильности и "очень дружественных отношениях".

Дипломат обратил внимание, что альтернативы поставкам российской нефти и газа нет. Министр отметил, что закупками у РФ Индия способствовала стабилизации цен на мировом рынке.

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