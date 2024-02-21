Турецкий истребитель KAAN совершил первый полет

Истребитель KAAN, разработанный Türk Uçak Sanayi Anonim Ortaklığı (TUSAŞ), совершил свой первый полет сегодня утром.

Как передает Day.Az, об этом сообщили турецкие СМИ.

Отмечается, что полет прошел успешно. Изначально первый полет Kaan планировался на конец декабря прошлого года, но был перенесен в связи с необходимостью проведения наземных тестов.

Самолет взлетел с авиабазы Мюртед близ Анкары и после недолгого тестового полета вернулся на базу. Официального заявления со стороны производителя или властей пока не поступало. При этом некоторые турецкие политики поздравляют в соцсетях с этим достижением. В частности, гендиректор Turkish Airlines Биляль Экши подчеркнул, что "Kaan полетел, он полетел".

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