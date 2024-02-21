В Беларуси сообщили о нарушениях воздушной границы со стороны Латвии, Литвы и Польши

Увеличение интенсивности полетов военной авиации в воздушном пространстве европейских стран привело к шести случаям нарушения границы Беларуси со стороны Латвии, Литвы и Польши с августа 2023 года. Об этом на брифинге для аккредитованных в Минске представителей военно-дипломатического корпуса заявил начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Валерий Ревенко, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Увеличение масштабов разведывательной деятельности, наращивание интенсивности мероприятий оперативной и боевой подготовки вооруженных сил иностранных государств приводят к увеличению случаев нарушения государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве, - приводит его слова агентство БелТА. - Только с августа 2023 года зафиксировано шесть подобных инцидентов со стороны Литвы, Латвии и Польши".

По словам Ревенко, Минобороны Беларуси реагирует на подобные случаи максимально сдержанно, ограничиваясь подъемом дежурной авиации и дипломатическими мерами. При этом в целях обеспечения пограничной безопасности в вооруженных силах на постоянной основе продолжает реализовываться комплекс мероприятий по усилению охраны участков государственной границы как в воздушном пространстве, так и на суше. "Наши войска находятся в постоянной готовности отразить любую агрессию", - заверил начальник департамента белорусского оборонного ведомства.

В начале ноября 2023 года Ревенко в связи с нарушением границы легкомоторным самолетом со стороны Польши сообщил, что "с начала сентября Польша совершила пять подобных инцидентов".

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