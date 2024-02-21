На севере Израиля объявили воздушную тревогу
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Воздушная тревога, предупреждающая об угрозе ракетного обстрела, объявлена в городе Метула на севере Израиля.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Сирены прозвучали в Метуле на севере Израиля", - говорится в сообщении.

Это первое оповещение о воздушной тревоге в северной части Израиля с начала дня. 

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