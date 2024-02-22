Шольц поддержал кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО

Канцлер Германии Олаф Шольц поддержал кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост генерального секретаря Североатлантического альянса.

Как передает Day.Az, об этом пишет Reuters со ссылкой на источник в правительстве Германии.

Действующий руководитель НАТО Йенс Столтенберг получил соответствующую должность в 2014 году. Ожидается, что срок его полномочий истечет в октябре текущего года.

По словам трех неназванных дипломатов, к текущему моменту кандидатуру Рютте одобрили около 20 стран - членов Североатлантического альянса. Тем не менее другой источник агентства предупредил, что военный блок пока не достиг окончательного соглашения по этому вопросу и в любой момент может появиться новый фаворит на пост генерального секретаря НАТО.

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