Армения осталась без единственного сухопутного маршрута с Россией

Движение грузовиков приостановлено на участке Военно-Грузинской дороги из-за непогоды на территории Грузии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии, передает Day.Az.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств (...) запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке Владикавказ - населенный пункт Ларс - в направлении на выезд из РФ с 01:20 по Москве (02:20 GMT) 23 февраля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения введены до особого распоряжения.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией Грузию и Армению.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!