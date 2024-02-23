Совет ЕС утвердил 13-й пакет санкций против России

Eвросоюз утвердил 13-й пакет санкций против России, в рамках которого ввел ограничительные меры в отношении 106 физических и 88 юридических лиц.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Совет ЕС.

"Совет постановил ввести ограничительные меры в отношении еще 106 физических и 88 юридических лиц, ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - говорится в заявлении. В нем подчеркивается, что таким образом в черный список ЕС по России входят более 2 тыс. человек и компаний. В документе указывается, что в санкционный список попали также компании из Китая, Шри-Ланки, Сербии, Таиланда и других стран, которые, по мнению сообщества, обходят ограничительные меры против России.

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