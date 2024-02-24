Пентагон возбудил десятки уголовных дел, связанных с помощью Украине
Пентагон возбудил более 50 уголовных дел, связанных с предоставлением помощи США Украине.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил Bloomberg генеральный инспектор министерства обороны США Роберт Сторч.
Отмечается, что в рамках этих производств следователи изучают "мошенничество при закупках, подмену продукта, кражу, мошенничество или коррупцию, а также перенаправление". Пока ни по одному делу нет конкретных обвинений.
Одна из проверок касается 155-мм артиллерийских снарядов, а именно того, не была ли обделена американская армия при поставках для ВСУ.
Также в статье говорится о неполных декларациях на грузы, отправляемых на Украину через территорию Польши.
"В результате персонал министерства обороны не имел необходимой прозрачности и отчетности обо всех типах оборудования в процессе передачи", - заявили собеседники агентства.
Сторч анонсировал новые расследования, ввиду "количества и скорости" помощи, получаемой Украиной.
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