Пентагон возбудил десятки уголовных дел, связанных с помощью Украине

Пентагон возбудил более 50 уголовных дел, связанных с предоставлением помощи США Украине.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил Bloomberg генеральный инспектор министерства обороны США Роберт Сторч.

Отмечается, что в рамках этих производств следователи изучают "мошенничество при закупках, подмену продукта, кражу, мошенничество или коррупцию, а также перенаправление". Пока ни по одному делу нет конкретных обвинений.

Одна из проверок касается 155-мм артиллерийских снарядов, а именно того, не была ли обделена американская армия при поставках для ВСУ.

Также в статье говорится о неполных декларациях на грузы, отправляемых на Украину через территорию Польши.

"В результате персонал министерства обороны не имел необходимой прозрачности и отчетности обо всех типах оборудования в процессе передачи", - заявили собеседники агентства.

Сторч анонсировал новые расследования, ввиду "количества и скорости" помощи, получаемой Украиной.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!