Перехваченный в США аэростат оказался любительским

Воздушный шар, который американские истребители перехватили в небе над западом США, оказался любительским аэростатом. Об этом сообщает CBS News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Он не был управляемым и не представлял угрозы национальной безопасности", - уточнили изданию в минобороны США.

В военном ведомстве также уточнили, что объект покинул территорию США утром 24 февраля.

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