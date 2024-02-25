https://news.day.az/world/1640183.html Перехваченный в США аэростат оказался любительским
Перехваченный в США аэростат оказался любительским
Воздушный шар, который американские истребители перехватили в небе над западом США, оказался любительским аэростатом. Об этом сообщает CBS News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Он не был управляемым и не представлял угрозы национальной безопасности", - уточнили изданию в минобороны США.
В военном ведомстве также уточнили, что объект покинул территорию США утром 24 февраля.
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