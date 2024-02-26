Демократы могут объявить Трампу импичмент

Члены Демократической партии в Конгрессе США в случае победы экс-президента страны Дональда Трампа на выборах в этом году готовятся объявить ему импичмент из-за его якобы имеющихся связей с Россией.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразила член Палаты представителей Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия).

"Все, кто заботится об Америке, об американском народе, о наших заработанных трудом долларах, приготовьтесь к тому, что вас будут называть пророссийскими, потому что демократы знают, что Трамп победит, и готовятся не признавать его избрание, а также объявить импичмент, когда он снова станет президентом", - написала она на своей странице в X.

Тейлор-Грин добавила, что демократы готовы назвать сторонниками России республиканцев, выступающих против помощи Украине.

"Они будут заявлять, что республиканцы, отказывающиеся финансировать конфликт в Украине, в котором погибает целое поколение украинских мужчин, каким-то образом являются пророссийскими, игнорируя тот факт, что мы просто хотим обеспечить безопасность на нашей границе и не хотим платить за войны ЦРУ", - отметила законодатель.

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