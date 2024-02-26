Конгресс США не смог решить вопрос с шатдауном в марте

На выходных американский конгресс не смог достичь договоренности по финансированию работы федерального правительства и избежанию его шатдауна в начале марта. Как передает Day.Az, об этом сообщил ТАСС со ссылкой на письмо лидера демократов в сенате от штата Нью-Йорк Чака Шумера.

По словам Шумера, вопрос по избежанию приостановки работы федерального правительства предстоит вновь рассмотреть на этой неделе. Шатдаун, который может наступить 1 марта, поставит под угрозу экономику и безопасность США.

"Мы надеялись, что законопроект будет готов в эти выходные, чтобы у законодателей было достаточно времени для ознакомления с текстом, но теперь ясно, что республиканцам в Палате представителей нужно больше времени, чтобы разобраться в себе", - пояснил конгрессмен.

До этого портал Axios со ссылкой на источники писал, что республиканцы, контролирующие палату представителей конгресса США, находятся в "ожидании шатдауна" федерального правительства в начале марта.

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