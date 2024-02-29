В Китае назвали США самой большой угрозой космической безопасности

Соединенные Штаты активно развертывают наступательные вооружения в космосе и проводят военные учения, что делает их самой большой угрозой космической безопасности.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом на брифинге заявил официальный представитель Министерства обороны КНР Чжан Сяоган.

"США уже стали самой большой движущей силой по милитаризации космического пространства и превращению его в поле битвы, они превратились в самую большую угрозу космической безопасности", - заявил Чжан Сяоган.

Он сказал, США определяют космос как "территорию боевых действий". По его словам, Соединенные Штаты разрабатывают и развертывают наступательные космические вооружения, организуют военные космические учения, а также технические эксперименты. "США злонамеренно отслеживают космические аппараты других стран и опасно приближаются к ним, создавая риск столкновения", - указал Чжан Сяоган.

Представитель Минобороны КНР отметил, что Китай всегда придерживался мирного использования космоса и выступал против гонки космических вооружений.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!