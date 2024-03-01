https://news.day.az/world/1641517.html Массовая авария с грузовиками в Москве - ВИДЕО
Массовая авария с грузовиками в Москве - ВИДЕО
Массовая авария парализовала движение на МКАД (Москва). На дороге столкнулись сразу четыре грузовика, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Виновником ДТП стал один из водителей, который выезжая с заправки не уступил дорогу другому авто. По принципу домино машины начали врезаться друг в друга.
Никто не пострадал, но из-за аварии грузовики перегородили несколько полос, на дороге растянулась пробка. Сейчас движение уже восстановлено.
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