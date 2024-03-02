ВС США нанесли удар по хуситам

Соединенные Штаты нанесли удар по ракете класса "земля - воздух", принадлежащей мятежникам-хуситам из движения "Ансар Аллах" в Йемене. Об этом сообщило в пятницу Центральное командование Вооруженных сил США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"1 марта примерно в 12:40 силы Центрального командования нанесли удар в целях самообороны по одной из ракет класса "земля - воздух", которая была подготовлена к запуску", - говорится в заявлении, опубликованном на странице командования в X (ранее Twitter).

Командование также отмечает, что хуситы запустили в 22:46 одну противокорабельную баллистическую ракету из Йемена в сторону Красного моря. Никакое судно повреждено не было.

После обострения конфликта в секторе Газа движение "Ансар Аллах" заявило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября прошлого года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.

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