Избран новый премьер-министр Пакистана

Председатель Пакистанской мусульманской лиги Шахбаз Шариф избран новым премьер-министром Пакистана.

Как сообщает Day.Az, трансляцию процедуры голосования в Национальном собрании (нижняя палата парламента) страны вел телеканал PTV News.

За лидера ПМЛ-Н проголосовали 201 из 336 депутатов нового созыва нижней палаты парламента. Его оппонент в борьбе за должность главы правительства Пакистана - генеральный секретарь партии "Движение за справедливость" Омар Аюб Хан, прошедший в состав депутатов нового созыва Нацсобрания в качестве независимого кандидата, - набрал всего 92 голоса.

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