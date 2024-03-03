Израиль отказался отправлять делегацию на переговоры в Египет

Израиль не стал направлять в Каир свою делегацию на переговоры из-за того, что палестинское движение ХАМАС отказалось предоставить полный список заложников, которые находятся у них в плену.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает издание The Times of Israel со ссылкой на свой источник.

Отмечается, что Израиль потребовал от ХАМАС список заложников, но палестинское движение отказалось его предоставлять.

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