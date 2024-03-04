"Макрон дискредитирует фермеров, это отвратительно"

На международном новостном сайте News Rebeat опубликована статья, посвящённая протестам фермеров во Франции.

Day.Az предлагает читателям ознакомиться с переводом материала.

"Французские фермеры снова вышли на марш, чтобы напомнить стране и миру о неизбежном кризисе. Без официального разрешения они прошли маршем на тракторах и грузовиках по Елисейским полям вокруг Триумфальной арки. Там они разгрузили тюки с сеном в память о фермерах, которые покончили с собой из-за экономического краха, постигшего их хозяйства. Семь тракторов окружили арку.

Фермеры окружили площадь Шарль де Голля и перекрыли движение с 4 утра. Это место символично: именно сюда приходили "Желтые жилеты" - обнищавший и разгневанный средний класс, который дестабилизировал правительство Эммануэля Макрона на два года.

"Разгневанные фермеры собираются позавтракать здесь, - сказал один из представителей "Сельской координации" Фредерик Ферран. - Мы полны решимости и не отступим".

Это не первый случай, когда фермеры занимают столицу Франции. В конце января они прибыли в Париж, чтобы заблокировать стратегические въезды.

Протестующие также провели операцию "улитка" на автостраде А4 в направлении Парижа - между Шарантоном и Порт-де-Берси. Тысячи автомобилистов оказались в затруднительном положении.

Гнев фермеров сильнее разгорелся в прошлую субботу на Парижской выставке сельского хозяйства, когда одна из групп не позволила президенту Макрону торжественно открыть мероприятие. Ему удалось сделать это лишь четыре часа спустя, после того как против животных и людей был применен слезоточивый газ и проведены личные дебаты с представителями отрасли.

Президент оставался в Большом зале с 9 утра до 8 вечера. По его словам, инциденты были подстроены Марин Ле Пен и партией "Национальное объединение".

"То, что Эммануэль Макрон сказал о нашей близости к "Национальному объединению", отвратительно. Он дискредитирует нас. Сегодня здесь находятся и те, кто не является членом профсоюза. В этом нет политической подоплеки. Это протест сельскохозяйственного мира", - сказал профсоюзный деятель Аурели Халлен.

Министр энергетического перехода Франции Аньес Панье-Рюнаше отметила, что "все должны уважать закон и что незадекларированные демонстрации незаконны".

Выставка сельского хозяйства закрывается в это воскресенье, но голоса французских фермеров будут звучать и впредь", - говорится в статье.

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