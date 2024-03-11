Израиль атаковал объект в Газе, где мог находиться замглавы боевого крыла ХАМАС

Израильские военные атаковали 10 марта объект в лагере беженцев Нусейрат в секторе Газа, где мог находиться заместитель командира боевого крыла движения ХАМАС Маруан Исса, считающийся третьим по значимости в иерархии этой радикальной организации. Об этом сообщает радио Kan, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным радиостанции, в результате этой атаки есть погибшие, но их личности к настоящему моменту не установлены. Радио Kan указывает, что вместе с Иссой в этом районе могли находиться другие высокопоставленные военные командиры ХАМАС. Газета Haaretz утверждает, что Армия Израиля проверяет информацию, был ли убит Исса в результате этого удара.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и пожилых людей. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего объявил о начале наземной операции в секторе.

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