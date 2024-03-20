Пашинян запугивает собственное население

Вряд ли запугивание собственного населения - лучший способ достижения устраивающего Армению результата.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом заявила в ходе сегодняшнего брифинга глава пресс-службы МИД России Мария Захарова, комментируя недавние высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна касательно угрозы войны с Азербайджаном.

"Необходимо решать эти вопросы в спокойной, конструктивной манере. Механизм для этого есть - комиссия по делимитации армяно-азербайджанской границы. Мы готовы помогать в этой работе с учетом нашего опыта. Работа должна вестись внутри этой структуры. Мы готовы оказать всяческое содействие", - сказала она.

Захарова добавила, что Россия никоим образом не имеет никакого отношения к тем решениям, которые были озвучены в качестве возможных руководством Армении.

"С нами никакие консультации на этот счет не проводились. Никаких контактов не было", - подчеркнула она.

Отметим, что недавно Пашинян заявил, что "в конце недели будет война", если страна не пойдет на обсуждение делимитации и демаркации границы с Азербайджаном.

"Но это означает, что в конце недели будет война. И я знаю, что будет в конце этой войны", - сказал он.

По словам Пашиняна, "Армения не должна допустить войны с Азербайджаном", поэтому нужно пойти на "корректировку границы". По словам премьера Армении, "есть реальная возможность" начать процесс делимитации и демаркации границы между двумя странами.

Напомним, что 7 марта на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения состоялась седьмая встреча Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой под председательством заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева и вице-премьера Республики Армения Мгера Григоряна.

Стороны провели обмен мнениями по вопросам делимитации и приступили к согласованию проекта Положения о совместной деятельности Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой, а также обсудили проекты соответствующих инструкций по порядку проведения делимитационных работ.

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