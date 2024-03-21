В Москве задержан армянин за организацию подпольного казино

Отца актрисы Зепюр Брутян Аршака задержали в Москве за организацию подпольного казино. Как передает Day.Az, об этом пишет Telegram-канал Shot.

Как сообщает канал, 20 марта оперативники посетили нелегальное казино в Рязанском районе Москвы. Силовики обнаружили восемь игровых автоматов в обычной квартире многоэтажного дома. За организацию нелегального бизнеса были задержаны трое мужчин.

Подозреваемых обвиняют по статье "Незаконная организация азартных игр, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с извлечением дохода в особо крупном размере". Высшая мера наказания в таком случае - шесть лет колонии. Уголовное дело пока не возбудили, полицейские проводят проверку по факту.

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