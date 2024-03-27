https://news.day.az/world/1647467.html Армения планирует вернуть Грузии приграничное село - СМИ
Армения планирует вернуть Грузии приграничное село - СМИ
Армения намерена ускорить процесс демаркации границы с Азербайджаном и Грузией, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
По данным издания, армянская сторона планирует вернуть Грузии село Джилиза, расположенное на границе двух стран, в регионе Алаверди Лорийской области Армении.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе недавно обсуждал этот вопрос с армянским коллегой Николом Пашиняном во время своего визита в Ереван.
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