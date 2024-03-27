Армения не присоединилась к заявлению ПА ОДКБ по теракту в "Крокусе"

Армения не присоединилась к заявлению Парламентской ассамблеи ОДКБ с осуждением теракта в "Крокус сити холле".

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, информацию подтвердила пресс-секретарь спикера парламента Нелли Гулян.

"Армянской стороне предложили присоединиться к заявлению, однако предложение отклонили, поскольку страна заморозила свое участие в организации", - пояснила представитель Алена Симоняна.

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