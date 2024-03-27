https://news.day.az/world/1647577.html Армения не присоединилась к заявлению ПА ОДКБ по теракту в "Крокусе"
Армения не присоединилась к заявлению ПА ОДКБ по теракту в "Крокусе"
Армения не присоединилась к заявлению Парламентской ассамблеи ОДКБ с осуждением теракта в "Крокус сити холле".
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, информацию подтвердила пресс-секретарь спикера парламента Нелли Гулян.
"Армянской стороне предложили присоединиться к заявлению, однако предложение отклонили, поскольку страна заморозила свое участие в организации", - пояснила представитель Алена Симоняна.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре