Посол РФ в Армении раскрыл неожиданную просьбу Пашиняна

Наблюдательные посты российских пограничников на границе Армении и Азербайджана размещены по личной просьбе премьер-министра Никола Пашиняна.

Как передает Day.Az, об этом в интервью армянским СМИ заявил посол России Сергей Копыркин.

"Я даже не буду упоминать те наши наблюдательные посты, которые по личной просьбе премьер-министра [Никола Пашиняна] были за российский счет размещены вдоль границы с Азербайджаном для того, чтобы способствовать стабилизации ситуации в 2020 году", - отметил он и добавил, что армянская сторона "так и не решилась узаконить в правовом плане размещение российских наблюдательных постов".

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