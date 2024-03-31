Талибы назвали преувеличенными сведения о вербовке ИГ боевиков в Афганистане

Террористическая группировка "Исламское государство" не располагает возможностями для вербовки новых боевиков в Афганистане.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил представитель сформированного радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) временного афганского правительства Забихулла Муджахид.

По словам Муджахида, заявления об активной деятельности ячеек ИГ на афганской территории сделаны для того, чтобы "преувеличить" исходящую от группировки угрозу. "Некоторые организации используют название ИГ, статус ИГ и преувеличивают его значение ради своих политических целей, - привел слова представителя талибов телеканал TOLO news. - Некоторые разведывательные сообщества могут передавать неверную информацию отдельным странам и СМИ, что приводит к недоразумениям".

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