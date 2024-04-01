ВС Турции провели операцию против террористов на севере Ирака

В районе Хакурк на севере Ирака нейтрализованы пять террористов РПК.

Об этом в понедельник, 1 апреля сообщила пресс-служба министерства национальной обороны Турции, передает Day.Az.

В ведомстве подчеркнули, что ВС Турции со всей решимостью продолжат операции против террористов.

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