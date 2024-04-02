В Стамбуле за подготовку теракта задержали сторонников ИГ

Полиция задержала в Стамбуле двух человек, граждан Таджикистана и Киргизии, по подозрению в подготовке теракта от имени террористической организации "Исламское государство".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство IHA.

По его данным, турецкая контрразведка по результатам слежки за ячейкой ИГ приняла решение провести операцию по задержанию 37-летнего гражданина Таджикистана Фащылджона А. и 41-летней уроженки Киргизии Зульфии С. в стамбульском районе Пендик в азиатской части города. Во время обыска в подвале дома, где они проживали, были изъяты форма жандармерии, полицейский бронежилет, рация, другие аксессуары, а также инструкции по совершению теракта. На допросе задержанные сознались в подготовке акции насилия, где и когда, не уточняется.

По решению прокуратуры гражданин Таджикистана помещен под арест, его сообщница выдворена из Турции.

Турецкие силовики практически ежедневно проводят операции против ИГ. В день выборов в местные органы власти, которые прошли 31 марта, МВД республики сообщило о задержании 51 человека по подозрению в связях с ИГ, в том числе в Стамбуле.

В начале прошлой недели МВД Турции сообщало о задержании 147 подозреваемых в связях с ИГ. За год, по данным министерства, в республике задержано почти 3 тыс. сторонников террористической организации.

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