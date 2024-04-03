Индия строго предупредила Китай

Власти Индии считают бессмысленным изменение Китаем некоторых топонимов в северном штате Аруначал-Прадеш.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель МИД Рандхир Джайсвал в распространенном ведомством сообщении.

"Китай упорствует в своих бессмысленных попытках переименовать места в индийском штате Аруначал-Прадеш. Мы решительно отвергаем такие попытки", - заявил он. "Присвоение вымышленных названий не изменит реальности того, что Аруначал-Прадеш есть, был и всегда будет неотъемлемой частью Индии", - добавил он.

Ранее стало известно о решении Пекина сменить индийские названия на китайские 30 топонимов в Аруначал-Прадеше. В список входят 12 гор, четыре реки, одно озеро, один горный перевал, 11 жилых районов и участок земли.

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