Армянин сбил насмерть несколько человек в России

Бывший вратарь сборной Армении по футболу Армен Фишян сбил насмерть сотрудника ДПС России и водителя, которого тот остановил.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, авария произошла 23 марта в Ставропольском крае РФ.

Армен Фишян на своем внедорожнике ехал в Минеральные Воды. На 284-м километре автодороги "Кавказ" он сбил лейтенанта полиции и водителя, которую сотрудник ДПС остановил, чтобы выписать штраф. В итоге оба погибли. Сразу после этого Фишян скрылся с места происшествия. После этого был объявлен план "Перехват" и Фишяна задержали.

Как пишут СМИ, при задержании Фишян утверждал, что никого не сбил, но откуда на машине кровь, объяснить не смог. Против него возбуждено уголовное дело, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Армен Фишян - бывший вратарь юношеских сборных Армении по футболу. Профессиональную карьеру завершил в 2016 году. После этого выступал за мини-футбольные клубы.

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