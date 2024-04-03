Экономика Армении понесет ощутимые потери из-за отказа от карты "Мир".

Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказала сегодня в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.

"Мы с сожалением констатируем, что Ереван подчинился давлению Запада и в этом вопросе. Экономика страны понесет ощутимые потери", - сказала она.

По ее словам, граждане Армении столкнутся с серьезными неудобствами, работающим в России армянам станет труднее переводить деньги на родину.

"Возможность платить картой потеряют и туристы. Напомню, что в прошлом году их число превысило миллион человек. Есть и другие примеры того, как это ударит по экономике Армении. Я уверена, что к сожалению, издержки из этого шага гораздо выше нежели гипотетический ущерб от западных рестрикций", - добавила Захарова.

Отметим, что большинство банков Армении с 30 марта перестали работать с картами российской платежной системы "Мир" на фоне санкционных рисков. О таком решении платежная система Армении (Armenian Card, ArCa) ранее уведомила Национальную систему платежных карт (НСПК, оператор карт "Мир").

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