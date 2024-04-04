В Турции обновят стратегию национальной безопасности

Обновленная стратегия национальной безопасности Турции будет представлена на утверждение до конца текущего года. Презентация "Красной книги" состоится на заседании Совета национальной безопасности республики 4 апреля.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал TRT.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил обновить стратегию нацбезопасности с учетом новых международных вызовов и угроз в феврале. В последний раз кардинальные изменения в нее вносились в сентябре 2019 года.

"Красная книга" определяет политические, военные и экономические факторы, влияющие на внутреннюю и внешнюю политику государства, в ней изложены приоритеты, цели и способы обеспечения национальной безопасности.

Одной из основных угроз нацбезопасности Турция считает террористическую Рабочую партию Курдистана (РПК, запрещена Анкарой), боевики которой базируются на севере Ирака и Сирии, совершают нападения на турецких военных и периодически проникают на территорию республики для совершения актов насилия. Анкара обвиняет США в поддержке сирийского ответвления РПК - "Сил народной самообороны" (СНС), заявляя, что такая политика противоречит союзническим отношениям.

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