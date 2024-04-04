Израиль усилит противовоздушную оборону на фоне иранских угроз

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что призывает резервистов для усиления противовоздушной обороны на фоне угрозы нападения со стороны Ирана.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило израильское новостное издание Yedioth Ahronoth.

После оценки ситуации ЦАХАЛ принял решение увеличить личный состав и привлечь военнослужащих из резерва для усиления системы противовоздушной обороны, отмечает газета.

Как сообщает портал Voxnews, американская разведка утверждает, что Иран совершит нападение на Израиль в течение 48 часов в ответ на ракетную атаку на Ливан и уничтожение консульства Ирана в Сирии. Разведка полагает, что Иран задействует для первого удара по Израилю сотни беспилотников и ракет. По данным Voxnews, сейчас армия Ирана готовится к началу боевых действий. Сообщается, что Иран осуществляет переброску ракет Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) на боевые позиции.

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