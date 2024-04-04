Армения готова предать Россию за 3 млрд. долларов в год, Европа торгуется

Армения требует от Европы 3 миллиарда долларов в год, чтобы отделиться от России. Европа согласна только на 1 миллиард.

Как передает Day.Az, об этом пишут армянские СМИ.

"Запланированная на завтра встреча Пашинян - фон дер Ляйен - Блинкен в Брюсселе прольет свет на то, подаст ли Армения заявку на членство в ЕС, пойдет ли по пути Европы или продолжит сохранять шаткий статус-кво, балансируя между Россией и Европой".

В правящей партии с особым нетерпением ждут результатов этой встречи, после чего встретятся с Николом Пашиняном и подведут окончательный итог. Дело в том, что в ходе последней закрытой встречи премьер-министра и провластных законодателей последние еще раз выразили свою позицию - мол, не стоит идти на авантюру и подавать заявку на членство в ЕС, поскольку наша экономика сильно зависит от России, а в России тяжело переносят это "предательство". Прозвучали даже мнения о том, что эта до конца не просчитанная заявка в Европу может стоить нам не только Зангезурского коридора, но и всего Сюника (Зангезура - ред.).

Однако в итоге провластные круги пришли к выводу, что от Запада следует потребовать конкретных гарантий в виде серьезной финансовой поддержки. Они даже подсчитали, что Запад должен ежегодно выделять Армении 2-3 миллиарда долларов на протяжении как минимум 7-8 лет, чтобы стало возможным диверсифицировать армянскую экономику и отделиться от России. Россию же вытеснить из региона. То есть у этого "предательства" есть цена, и она составляет 3 миллиарда долларов в год.

Нам рассказали, что в ответ на опасения своих товарищей по команде Пашинян заявил, что подобных гарантий ему дано не было. Однако узкому кругу представителей "Гражданского договора" премьер шепнул, что Европа вроде бы согласна на предоставление финансовой поддержки - в размере хотя бы порядка 1 миллиарда долларов", - пишет издание.

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